Concert Julien Clerc Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert Julien Clerc

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif :

Date :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !Tout public

English :

The icon of French chanson, Julien Clerc, is back on the road in France for another exceptional tour, starting in February 2026! With his cult repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable return!

