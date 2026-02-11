Concert Julien Clerc Une vie Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert Julien Clerc Une vie

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 53 – 53 – 63 EUR

Catégorie 1 63€

Catégorie 2 53€

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18 20:00:00

2026-02-18

Le chanteur et compositeur français signe un nouvel album intime et élégant, traversé par le deuil, l’amour et la mémoire, entre confidences personnelles et héritage musical.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

The French singer-songwriter signs an intimate and elegant new album, crossed by mourning, love and memory, between personal confidences and musical heritage.

