Concert Julien Clerc Une vie Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert Julien Clerc Une vie
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 53 – 53 – 63 EUR
Catégorie 1 63€
Catégorie 2 53€
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18
Le chanteur et compositeur français signe un nouvel album intime et élégant, traversé par le deuil, l’amour et la mémoire, entre confidences personnelles et héritage musical.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
The French singer-songwriter signs an intimate and elegant new album, crossed by mourning, love and memory, between personal confidences and musical heritage.
