CONCERT « JULIEN DAWSON »

Avenue du Café Peyrou Fabrezan Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

A l’occasion du festival 2025 du Centre des Arts, sur le thème des musiques du monde, venez profiter d’un concert par le chanteur et musicien « Julian Dawson »

Les bénéfices du concert seront reversés au profit d’une famille, amie du centre des arts, ayant tout perdu durant l’incendie ayant ravagé les Corbières au mois d’août.

Avenue du Café Peyrou Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 7 62 48 02 24 asso-C451@outlook.fr

English :

Come and enjoy a concert by singer and musician « Julian Dawson » as part of the Arts Centre’s 2025 festival on the theme of world music

Profits from the concert will be donated to a family, a friend of the Centre des Arts, who lost everything during the fire that ravaged the Corbières in August.

German :

Anlässlich des Festivals 2025 des Centre des Arts mit dem Thema Weltmusik, genießen Sie ein Konzert des Sängers und Musikers « Julian Dawson »

Der Erlös des Konzerts kommt einer mit dem Centre des Arts befreundeten Familie zugute, die während des Feuers in den Corbières im August alles verloren hat.

Italiano :

Venite a godervi il concerto del cantante e musicista « Julian Dawson » nell’ambito del festival 2025 dell’Arts Centre sul tema della world music

Il ricavato del concerto sarà destinato ad aiutare una famiglia, amica del Centro delle Arti, che ha perso tutto nell’incendio che ha devastato le Corbières in agosto.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto del cantante y músico « Julian Dawson » en el marco del festival 2025 del Centro de las Artes sobre el tema de las músicas del mundo

La recaudación del concierto se destinará a ayudar a una familia amiga del Centro de Arte que lo perdió todo en el incendio que asoló las Corbières en agosto.

