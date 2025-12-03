Concert Julien LIEB Mutzig

Concert Julien LIEB

Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2023, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb. Longtemps, sa force de résilience a été son plus précieux refuge. À chaque épreuve, il a trouvé dans la musique un soutien indéfectible, une échappatoire capable de soulager ses blessures et de lui redonner l’élan pour continuer d’avancer. Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé.

Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.

Fort du succès de ses singles Le Jeu et Autrement, Julien Lieb dévoilera son tout premier album, Naufragé, disponible depuis le 26 septembre 2025.

Retrouvez Julien Lieb en tournée dans toute la France avec son Naufragés Tour . .

