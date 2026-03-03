Concert Julien Mathias Contrebasse solo Saint-Julien-en-Quint

Concert Julien Mathias Contrebasse solo

Église Saint-Julien-en-Quint Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Bassolo dévoile la contrebasse comme on l’entend rarement seule, sans artifice, dans toute sa puissance acoustique.

Julien Mathias y révèle la richesse du jeu à l’archet, explorant un répertoire éclectique, du baroque au contemporain.

Église Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 99 54 21 chantequint26150@gmail.com

English :

Bassolo reveals the double bass as it is rarely heard: alone, without artifice, in all its acoustic power.

Julien Mathias reveals the richness of his bowed playing, exploring an eclectic repertoire from Baroque to contemporary.

