Concert Juliette Charron Piano voix Villa Argueyrolles Sainte-Même vendredi 12 septembre 2025.
Villa Argueyrolles 131 avenue de Jarnac Sainte-Même Charente-Maritime
Début : 2025-09-12 19:30:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, présente Judith Charron, piano et voix. Une soirée entre opéra, chansons d’ici et d’ailleurs.
Participation libre et consciente.
Villa Argueyrolles 131 avenue de Jarnac Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 54 86 argueyrollesv@gmail.com
English :
Villa Argueyrolles opens its doors to the creative universe of Michel Adam and Jean-Pierre Tachon.
German :
Villa Argueyrolles, Künstlerhaus, präsentiert Judith Charron, Klavier und Gesang. Ein Abend zwischen Oper, Chansons von hier und anderswo.
Freie und bewusste Teilnahme.
Italiano :
Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, presenta Judith Charron, pianoforte e voce. Una serata all’insegna dell’opera e di canzoni vicine e lontane.
Ingresso libero.
Espanol :
Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, presenta Judith Charron, piano y voz. Una velada de ópera y canciones cercanas y lejanas.
Entrada gratuita.
