Concert Juliette Charron Piano voix Villa Argueyrolles Sainte-Même

Villa Argueyrolles 131 avenue de Jarnac Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, présente Judith Charron, piano et voix. Une soirée entre opéra, chansons d’ici et d’ailleurs.

Participation libre et consciente.

Villa Argueyrolles 131 avenue de Jarnac Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 54 86 argueyrollesv@gmail.com

English :

Villa Argueyrolles opens its doors to the creative universe of Michel Adam and Jean-Pierre Tachon.

German :

Villa Argueyrolles, Künstlerhaus, präsentiert Judith Charron, Klavier und Gesang. Ein Abend zwischen Oper, Chansons von hier und anderswo.

Freie und bewusste Teilnahme.

Italiano :

Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, presenta Judith Charron, pianoforte e voce. Una serata all’insegna dell’opera e di canzoni vicine e lontane.

Ingresso libero.

Espanol :

Villa Argueyrolles, Maison d’artistes, presenta Judith Charron, piano y voz. Una velada de ópera y canciones cercanas y lejanas.

Entrada gratuita.

