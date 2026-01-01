Concert JuliJeane (voix/guitare) place de l’église Ébreuil

Concert JuliJeane (voix/guitare)

place de l’église Café associatif du Val de Sioule (l’opus) Ébreuil Allier

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Venez découvrir l’univers pop, folk de JuliJeane.

place de l’église Café associatif du Val de Sioule (l’opus) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

English :

Come and discover JuliJeane’s pop and folk universe.

L’événement Concert JuliJeane (voix/guitare) Ébreuil a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de tourisme Val de Sioule