Le Catelier

Concert Jully 3D

55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

UN VOYAGE MUSICAL (SENSIBLEMENT DERAPANT)

Quatre musiciens: une chanteuse-pianiste, un accordéoniste saxotubiste,

un guitariste banjotiste, et un batteur qui fait battre les choeurs.

Des chansons que vous connaissez…

mais qu’on a un peu malmenées.

on mélange, on transforme, on ose: du rock qui swingue, du jazz qui groove,

et même quelques surprises que vous n’aviez pas vues venir!

Si vous reconnaissez tout, c’est que vous êtes très forts…

Si vous ne reconnaissez plus rien, c’est normal!

Dans tous les cas, laissez vous embarquer ✨ ,c’est vendredi 29 mai à 19h30

N’oubliez pas de réservez vos assiettes apéritives!

Prix libre. .

55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 65 70 76

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English : Concert Jully 3D

L’événement Concert Jully 3D Le Catelier a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux