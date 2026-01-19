Concert Jumpin’Five Salle de la Roche du Feu Gouézec

Concert Jumpin’Five

Soirée dansante Rock & Swing. Initiation de danse swing à 19h15.

Ouverture des portes à 19h.

Tarifs

– tarif 16ans 5€

– plein tarif 10€

– planche apéro 8€

– tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 25€ .

Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 58 06 40 15

