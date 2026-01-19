Concert Jumpin’Five Salle de la Roche du Feu Gouézec
Concert Jumpin’Five Salle de la Roche du Feu Gouézec samedi 7 février 2026.
Concert Jumpin’Five
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée dansante Rock & Swing. Initiation de danse swing à 19h15.
Ouverture des portes à 19h.
Tarifs
– tarif 16ans 5€
– plein tarif 10€
– planche apéro 8€
– tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 25€ .
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 58 06 40 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jumpin’Five Gouézec a été mis à jour le 2026-01-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE