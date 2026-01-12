Concert June Souls

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Luz-Saint-Sauveur
Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Laisse-toi emporter par la magie de June Souls, un groupe aux sonorités envoûtantes et au charisme communicatif. Sur scène, la puissance des instruments se mêle à la douceur des voix pour un concert qui promet de te faire voyager.

Entre soul, funk et pop, June Souls te propose un répertoire mêlant créations originales et reprises incontournables, porté par une énergie débordante et une

présence scénique remarquable. Chaque morceau t’entraîne dans un univers riche en émotions.

Viens vivre un moment intense et mémorable, où la musique devient un véritable espace de partage et de sensations. Une soirée pleine de bonnes vibrations à ne surtout pas manquer.

> Tout public.

> Offert par la commune de Luz-Saint-Sauveur. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of June Souls, a band with bewitching sounds and infectious charisma. On stage, the power of their instruments blends with the sweetness of their voices for a concert that promises to take you on a journey.

Somewhere between soul, funk and pop, June Souls offer you a repertoire mixing original creations and must-see covers, carried along by their boundless energy and remarkable stage presence

energy and remarkable stage presence. Each track takes you into an emotionally rich universe.

Come and experience an intense and memorable moment, where music becomes a real space for sharing and sensations. An evening full of good vibes not to be missed.

