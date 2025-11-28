Concert – Junius Meyvant Le Hasard Ludique Paris

Concert – Junius Meyvant Le Hasard Ludique Paris vendredi 28 novembre 2025.

Le musicien Unnar Gísli Sigurmundsson, né et élevé dans les îles Westman, sort de la musique sous le nom de Júníus Meyvant depuis quelques années.

En 2014, il a présenté son premier single « Color Decay », primé et acclamé par la critique. Le single a recueilli beaucoup d’éloges à l’échelle internationale dans des publications telles que KEXP, NPR, Clash Magazine, Line Of Best Fit et Gaffa. L’année suivante, Júníus a reçu les Icelandic Music Awards pour le meilleur single et la révélation de l’année.

S’ensuivent plusieurs albums et des tournées en tête d’affiche à travers le monde (notamment au Roskilde Festival au Danemark et au Bumbershoot aux États-Unis). Il a été invité deux fois par Kaleo à assurer sa première partie lors de tournées de soutien à guichets fermés à travers l’Europe en 2022 et 2024.

Júníus Meyvant a sorti un nouveau single « When You Touch The Sky » qui laisse présager un nouvel album. En 2025, il repartira en tournée à travers l’Europe avec de nouvelles chansons à son actif. Restez à l’écoute pour en savoir plus.

Retrouvez le en concert le 28 novembre 2025 au Hasard Ludique !

Le vendredi 28 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c'est l'histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l'ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

