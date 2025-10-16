Concert Justin Adams et Mauro Durante La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Justin Adams et Mauro Durante La baleine à bascule Piégut-Pluviers jeudi 16 octobre 2025.

Concert Justin Adams et Mauro Durante

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Musique du monde. Petite restauration.

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert Justin Adams et Mauro Durante

World music. Small catering.

German : Concert Justin Adams et Mauro Durante

Musik aus aller Welt. Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Musica mondiale. Spuntini e merende.

Espanol : Concert Justin Adams et Mauro Durante

Música del mundo. Aperitivos y tentempiés.

L’événement Concert Justin Adams et Mauro Durante Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-09-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin