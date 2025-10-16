Concert Justin Adams et Mauro Durante La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Concert Justin Adams et Mauro Durante La baleine à bascule Piégut-Pluviers jeudi 16 octobre 2025.
Concert Justin Adams et Mauro Durante
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Musique du monde. Petite restauration.
Musique du monde. Petite restauration. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91
English : Concert Justin Adams et Mauro Durante
World music. Small catering.
German : Concert Justin Adams et Mauro Durante
Musik aus aller Welt. Kleine Speisen und Getränke.
Italiano :
Musica mondiale. Spuntini e merende.
Espanol : Concert Justin Adams et Mauro Durante
Música del mundo. Aperitivos y tentempiés.
L’événement Concert Justin Adams et Mauro Durante Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-09-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin