CONCERT JUSTINE CABAL Montpellier

CONCERT JUSTINE CABAL
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Samedi 14 mars Concert Justine Cabal
20h 21h45 BIKUBE MONTPELLIER
Justine interprète des titres en live tout au long du service,
dans une ambiance tamisée et chill, idéale pour accompagner votre repas en douceur.
Sur réservation .
English :
Saturday, March 14th ? Justine Cabal concert
20h ? 21h45 ? BIKUBE MONTPELLIER
Justine performs live tracks throughout the service,
in a subdued, chill ambience, ideal for accompanying your meal.
