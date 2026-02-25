CONCERT JUSTINE CABAL Montpellier

CONCERT JUSTINE CABAL

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 14 mars Concert Justine Cabal

20h 21h45 BIKUBE MONTPELLIER

Justine interprète des titres en live tout au long du service,

dans une ambiance tamisée et chill, idéale pour accompagner votre repas en douceur.

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Saturday, March 14th ? Justine Cabal concert

20h ? 21h45 ? BIKUBE MONTPELLIER

Justine performs live tracks throughout the service,

in a subdued, chill ambience, ideal for accompanying your meal.

