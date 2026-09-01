Concert Justine Jérémie, de Montmartre à Murles Murles
samedi 26 septembre 2026 · Murles
Informations pratiques
Murles
Concert Justine Jérémie, de Montmartre à Murles
Espace Coquin Murles Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une parenthèse cabaret où la chanson française retrouve toute sa poésie.
Justine Jérémie insuffle à la chanson française une énergie à la fois fraîche et sensible, en recréant l’atmosphère chaleureuse du cabaret montmartrois. Entre interprétation musicale et esprit de scène, elle propose un voyage élégant et intemporel au cœur de la tradition du cabaret. .
Espace Coquin Murles 34980 Hérault Occitanie +33 7 87 93 97 26 contact@jairendezvousavecvous.fr
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English :
A cabaret interlude where French song regains all its poetry.
L’événement Concert Justine Jérémie, de Montmartre à Murles Murles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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