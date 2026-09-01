Informations pratiques

Murles

Concert Justine Jérémie, de Montmartre à Murles

Espace Coquin Murles Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une parenthèse cabaret où la chanson française retrouve toute sa poésie.

Justine Jérémie insuffle à la chanson française une énergie à la fois fraîche et sensible, en recréant l’atmosphère chaleureuse du cabaret montmartrois. Entre interprétation musicale et esprit de scène, elle propose un voyage élégant et intemporel au cœur de la tradition du cabaret. .

Espace Coquin Murles 34980 Hérault Occitanie +33 7 87 93 97 26 contact@jairendezvousavecvous.fr

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English :

A cabaret interlude where French song regains all its poetry.

L’événement Concert Justine Jérémie, de Montmartre à Murles Murles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup