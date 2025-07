Concert Kaddy and the Keys Parc de la mairie Harfleur

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-07-04 19:00:00

Plongée immédiate dans les sixties Kaddy and The Keys remplit la promesse funk et soul annoncée. Qu’on ne s’y méprenne pas, les Keys sont loin d’être un simple backing band. Des références les plus connues, on citera Stevie Wonder, Ray Charles pour les classiques ou encore Lauryn Hill et Electro Deluxe côté contemporains.

English : Concert Kaddy and the Keys

Immediately plunging into the sixties, Kaddy and The Keys live up to their promise of funk and soul. Make no mistake, The Keys are far from being a simple backing band. Their best-known references include Stevie Wonder and Ray Charles on the classics side, and Lauryn Hill and Electro Deluxe on the contemporary side.

German :

Kaddy and The Keys tauchen sofort in die Sixties ein und erfüllen das angekündigte Funk- und Soul-Versprechen. Damit man sich nicht täuscht: Die Keys sind weit davon entfernt, eine einfache Backing Band zu sein. Die bekanntesten Referenzen sind Stevie Wonder und Ray Charles für die Klassiker oder Lauryn Hill und Electro Deluxe für die Zeitgenossen.

Italiano :

Immergendosi immediatamente negli anni Sessanta, Kaddy and The Keys sono all’altezza della loro promessa di funk e soul. Non bisogna sbagliare, i Keys sono ben lontani dall’essere una semplice backing band. I loro riferimenti più noti includono Stevie Wonder e Ray Charles per i classici, e Lauryn Hill ed Electro Deluxe per i contemporanei.

Espanol :

Sumergiéndose de inmediato en los años sesenta, Kaddy and The Keys cumplen su promesa de funk y soul. No se equivoquen, The Keys están lejos de ser una simple banda de acompañamiento. Sus referencias más conocidas incluyen a Stevie Wonder y Ray Charles para los clásicos, y a Lauryn Hill y Electro Deluxe para los contemporáneos.

