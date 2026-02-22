Concert Kaelu La Maison Orthez
Concert Kaelu La Maison Orthez vendredi 27 février 2026.
Concert Kaelu
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Duo musical, né dans la région de Salies, composé d’un chanteur multi-instrumentiste (percussions et guitare) et d’un pianiste-claviériste.
A travers un répertoire riche et polyvalent, ils vous invitent à un véritable voyage musical, explorant des styles variés
aux influences jazzy, manouche et folk, inspirés des traditions de nombreux pays à travers le monde. .
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Kaelu
L’événement Concert Kaelu Orthez a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Béarn