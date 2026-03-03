Concert KAFARNAÜM Chez Alfred Benet

Soirée musicale !
Groupe originaire de Rennes .
Chanson française de style punk musette, où accordéon, saxophone et batterie se mettent en feu sur des textes engagés, mais surtout drôles et burlesques.

Présence d’un food Truck   .

Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire   ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

A musical evening!

