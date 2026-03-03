Concert KAFARNAÜM Chez Alfred Benet

Concert KAFARNAÜM

Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Soirée musicale !

Concert KAFARNAÜM

Groupe originaire de Rennes .

Chanson française de style punk musette, où accordéon, saxophone et batterie se mettent en feu sur des textes engagés, mais surtout drôles et burlesques.

Présence d’un food Truck .

Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

A musical evening!

