Concert KAFARNAÜM Chez Alfred Benet

Chez Alfred Aziré Benet Vendée
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Soirée musicale !
Groupe originaire de Rennes .
Chanson française de style punk musette, où accordéon, saxophone et batterie se mettent en feu sur des textes engagés, mais surtout drôles et burlesques.
Présence d’un food Truck .
ventsdicietdailleurs@gmail.com
English :
A musical evening!
