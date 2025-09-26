Concert Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Concert Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 26 septembre 2025.
Concert Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Kaïflo organise une soirée concert folk avec Marc W
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Kaïflo organizes a folk concert with Marc W
German :
Kaïflo organisiert einen Folk-Konzertabend mit Marc W
Italiano :
Kaïflo organizza un concerto folk con Marc W
Espanol :
Kaïflo organiza un concierto de folk con Marc W
