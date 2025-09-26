Concert Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-26 19:30:00
2025-09-26

Kaïflo organise une soirée concert folk avec Marc W
Entrée libre.

Consommation sur place.   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Kaïflo organizes a folk concert with Marc W

German :

Kaïflo organisiert einen Folk-Konzertabend mit Marc W

Italiano :

Kaïflo organizza un concerto folk con Marc W

Espanol :

Kaïflo organiza un concierto de folk con Marc W

