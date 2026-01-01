Concert Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Concert Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Kaïflo organise une soirée concert Slam musique avec Maëlle.
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
Kaïflo organizes a Slam music concert with Maëlle.
