Concert – Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concert – Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez profiter d’un concert au Kaïflo le samedi 5 septembre.

Ryoddson (Folck rock)

Places limitées.

Participation consciente, conso sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

Come enjoy a concert at Ka%EFflo on Saturday, September 5.

L’événement Concert – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis