Concert – Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
samedi 19 septembre 2026 · Café culturel Restaurant Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concert – Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez profiter d’un concert au Kaïflo le samedi 5 septembre.
Ryoddson (Folck rock)
Places limitées.
Participation consciente, conso sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
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English :
Come enjoy a concert at Ka%EFflo on Saturday, September 5.
L’événement Concert – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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