Concert Kala Pont des Barris Périgueux
Concert Kala Pont des Barris Périgueux vendredi 17 juillet 2026.
Périgueux
Concert Kala
Pont des Barris Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Musique latine et caribéenne. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00. .
Pont des Barris Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Concert Kala
L’événement Concert Kala Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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