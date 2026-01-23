Concert Kaméléon Big Band Kaysersberg Vignoble

Concert Kaméléon Big Band

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

2026-02-08

Venez vous divertir lors de se concert, cet édition célèbre le jazz latino. Laissez-vous emporter par cette vague de sonorités ensoleillées qui réchauffera votre hiver.

Le Kameleon Big Band vous convie à son traditionnel concert de début d’année.

Dirigés par Pascal Steffanut, les musiciens du big band et leur chanteuse Elodie Gisie partageront avec vous leur passion du Jazz all Styles en grande formation.

Cette année, 80e anniversaire de la Libération, le Kaméléon Big Band consacrera la première partie de son concert au répertoire de Glenn Miller, emblématique du jazz en grande formation d'après-guerre. La seconde partie donnera l'occasion de découvrir de nouvelles compositions plus contemporaines !

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 95 18 51 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and enjoy this concert, a celebration of Latin jazz. Let yourself be carried away by this wave of sunny sounds that will warm your winter.

