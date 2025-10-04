Concert Kameleon Duo La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Duo Kaméléon, un duo-cover e-acoustique qui revisite les standards francophones et anglosaxons des années 60 à aujourd’hui… dans une

formule 100 % live ! La complicité des guitares et des percussions, portée par deux voix soigneusement harmonisées, insuffle une énergie chaleureuse à un répertoire aux ambiances résolument « Unplugged ».

Pop, Folk allant de Mr Gainsbourg, F. Cabrel… à Bruno Mars, S. Wonder… Sting, et autres incontournables des années 80 !

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

