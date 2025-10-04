Concert Kameleon Duo La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Duo Kaméléon, un duo-cover e-acoustique qui revisite les standards francophones et anglosaxons des années 60 à aujourd’hui… dans une
formule 100 % live ! La complicité des guitares et des percussions, portée par deux voix soigneusement harmonisées, insuffle une énergie chaleureuse à un répertoire aux ambiances résolument « Unplugged ».
Pop, Folk allant de Mr Gainsbourg, F. Cabrel… à Bruno Mars, S. Wonder… Sting, et autres incontournables des années 80 !
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
