Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

CONCERT : KAMELO BARRÉ

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Septembre s’anime au Pot aux Roses !

Jazz Manouche

Un jazz manouche vivant et généreux, inventif, porté par l’énergie et le plaisir des improvisations endiablées, chez Kamelo il n’y a pas que les accords qui sont ‘barrés’ ! .

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

September is coming alive at Le Pot aux Roses!

L’événement CONCERT : KAMELO BARRÉ Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE