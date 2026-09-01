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AGENDA · Encausse-les-Thermes

CONCERT : KAMELO BARRÉ Encausse-les-Thermes

samedi 19 septembre 2026 · Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
CAFÉ LE POT AUX ROSES
Ville
31160 Encausse-les-Thermes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Encausse-les-Thermes

CONCERT : KAMELO BARRÉ

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Septembre s’anime au Pot aux Roses !
Jazz Manouche

Un jazz manouche vivant et généreux, inventif, porté par l’énergie et le plaisir des improvisations endiablées, chez Kamelo il n’y a pas que les accords qui sont ‘barrés’ !   .

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

September is coming alive at Le Pot aux Roses!

L’événement CONCERT : KAMELO BARRÉ Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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