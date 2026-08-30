Concert Kannibal Swing Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis
samedi 13 février 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Concert Kannibal Swing
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13 22:00:00
Date(s) :
2027-02-13
Laissez-vous emporter par l’énergie communicative de Kannibal Swing !
Un répertoire de swing, de chansons françaises pas vraiment jeunes, des standards à l’anglish . Tout cela interprété avec beaucoup d’énergie, de fraîcheur et de liberté. C’est cru, vrai et Rock’n Roll.
Ces quatre-là se connaissent depuis un moment et au-delà de la musique, on ressent chez eux une grande complicité, une présence scénique indéniable et un vrai plaisir à jouer ! .
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98
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English :
L’événement Concert Kannibal Swing Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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