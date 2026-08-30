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AGENDA · Lannilis

Concert Kannibal Swing Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 13 février 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Début
samedi 13 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la Nuit de Noces
Adresse
Espace la Poutroie
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Concert Kannibal Swing

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13 22:00:00

Date(s) :
2027-02-13

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative de Kannibal Swing !

Un répertoire de swing, de chansons françaises pas vraiment jeunes, des standards à l’anglish . Tout cela interprété avec beaucoup d’énergie, de fraîcheur et de liberté. C’est cru, vrai et Rock’n Roll.
Ces quatre-là se connaissent depuis un moment et au-delà de la musique, on ressent chez eux une grande complicité, une présence scénique indéniable et un vrai plaisir à jouer !   .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98 

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English :

L’événement Concert Kannibal Swing Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS

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