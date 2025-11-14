Concert KANOPEE Frazé
Concert KANOPEE Frazé vendredi 14 novembre 2025.
Concert KANOPEE
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Venez découvrir ou redécouvrir le trio KANOPEE.
Le trio acoustique revisite les standards de la pop anglaise et des grands classiques français.
Concert gratuit, sur réservation.
.
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
English :
Come and discover or rediscover the KANOPEE trio.
The acoustic trio revisits English pop standards and French classics.
Free concert, booking essential.
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie das Trio KANOPEE.
Das akustische Trio interpretiert englische Popstandards und französische Klassiker neu.
Kostenloses Konzert, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire il trio KANOPEE.
Il trio acustico rivisita standard pop inglesi e classici francesi.
Concerto gratuito, su prenotazione.
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir al trío KANOPEE.
El trío acústico revisita los estándares del pop inglés y los clásicos franceses.
Concierto gratuito, previa reserva.
L’événement Concert KANOPEE Frazé a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE