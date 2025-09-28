Concert Kanour Noz Bignan

Concert Kanour Noz Bignan dimanche 28 septembre 2025.

Concert Kanour Noz

Salle des fêtes Bignan Morbihan

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Kanour Noz, Yann Le Bozec, Elodie Jaffré, Awéna Lucas contrebasse, chant breton, harpe celtique. Concert au profit des virades de l’espoir, organisation Kanerion Bro Boïo. A 17h.   .

Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 35 97 07 34 

