Concert Kanour Noz Bignan
Concert Kanour Noz Bignan dimanche 28 septembre 2025.
Concert Kanour Noz
Salle des fêtes Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Kanour Noz, Yann Le Bozec, Elodie Jaffré, Awéna Lucas contrebasse, chant breton, harpe celtique. Concert au profit des virades de l’espoir, organisation Kanerion Bro Boïo. A 17h. .
Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 35 97 07 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Kanour Noz Bignan a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE