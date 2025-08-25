Concert KANTALDI choeur basque Le Bugue
Concert KANTALDI choeur basque Le Bugue lundi 25 août 2025.
Concert KANTALDI choeur basque
Eglise Le Bugue Dordogne
Gratuit
Début : 2025-08-25
fin : 2025-08-25
2025-08-25
Voyagez au Pays Basque avec HEGALDIA, un chœur d’hommes spécialisé en chants traditionnels basques. Concert KANTALDI
Concert Chœur Basque KANTALDI. Découvrez les sonorités basques avec HEGALDIA un chœur d’hommes spécialisé en chants traditionnels basques a cappella ou accompagnés de clavier, accordéons et guitares. .
Eglise Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 79 44 91
English : Concert KANTALDI choeur basque
Travel to the Basque Country with HEGALDIA, a men’s choir specializing in traditional Basque songs. KANTALDI concert
German : Concert KANTALDI choeur basque
Reisen Sie ins Baskenland mit HEGALDIA, einem Männerchor, der sich auf traditionelle baskische Lieder spezialisiert hat. KANTALDI-Konzert
Italiano :
Un viaggio nei Paesi Baschi con HEGALDIA, un coro maschile specializzato in canzoni tradizionali basche. Concerto di KANTALDI
Espanol : Concert KANTALDI choeur basque
Viaje al País Vasco con HEGALDIA, un coro masculino especializado en canciones tradicionales vascas. Concierto KANTALDI
