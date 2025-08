Concert Kap Bambino La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert Kap Bambino

Tarif : 19.2 – 19.2 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

Kap Bambino est une expérience viscérale et unique. Chaque album, chaque concert dégage une énergie brute, destructrice et vitale.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

Kap Bambino is a unique, visceral experience. Each album, each concert exudes a raw, destructive and vital energy.

German :

Kap Bambino ist eine viszerale und einzigartige Erfahrung. Jedes Album, jedes Konzert strahlt eine rohe, zerstörerische und vitale Energie aus.

Italiano :

Kap Bambino è un’esperienza unica e viscerale. Ogni album, ogni concerto emana un’energia cruda, distruttiva e vitale.

Espanol :

Kap Bambino es una experiencia única y visceral. Cada álbum, cada concierto desprende una energía cruda, destructiva y vital.

