Concert karaoké Hôtel-Restaurant de France Châtillon-en-Bazois

Hôtel-Restaurant de France 28 Rue Docteur Duret Châtillon-en-Bazois Nièvre
Début : 2025-11-01 19:30:00
fin : 2025-11-01 22:30:00
2025-11-01
Soirée musicale au restaurant l’Hôtel de France !
De 19h30 à 22h30.
Animée par la chanteuse Pascalina Petit.
Réservation conseillée .
Hôtel-Restaurant de France 28 Rue Docteur Duret Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 26 87
