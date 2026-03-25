Concert Karaoké entre Filles

Salle des Fêtes Chevillé Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Allez les filles, reprenez le micro, reprenez l’espace.

On a toutes besoin d’un endroit où l’on se sent en sécurité pour briller. Un espace où la solidarité féminine remplace la compétition. On chante pour se libérer, on chante pour le plaisir d’être ensemble.

Au programme

Zéro jugement, 100% de soutien. Que tu chantes comme une diva ou pas, tu es chez toi.

​Libération vocale totale avec un petit cours de chant.

​Bienveillance et sororité.

​Playlist iconique … c’est toi qui nous propose tes chansons…

​Vient comme tu es, ta joie et tes meilleures copines

Réserve ta place pour faire partie de l’aventure ! .

Salle des Fêtes Chevillé 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 71 25 00 lesenchanteuses72@gmail.com

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English :

Come on girls, take back the microphone, take back the space.

L’événement Concert Karaoké entre Filles Chevillé a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Sarthe