Concert karaoké live Seb Akoustik Villedieu-Les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert karaoké live Seb Akoustik

Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Samedi 15 novembre, à La Minoterie, bouquinerie/salon de thé de Villedieu-Les-Poêles, venez écouter et chanter avec Seb Akoustik, pour un karaoké live !

A partir de 19h, entrée libre, passage du chapeau pour l’artiste (merci de penser à votre monnaie !)

Restauration et boissons sur place.

A très vite !

Ouverture de La Minoterie en continu de 11h à 21h. .

Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

