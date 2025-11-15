Concert karaoké live Seb Akoustik Villedieu-Les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 21:00:00
2025-11-15
Samedi 15 novembre, à La Minoterie, bouquinerie/salon de thé de Villedieu-Les-Poêles, venez écouter et chanter avec Seb Akoustik, pour un karaoké live !
A partir de 19h, entrée libre, passage du chapeau pour l’artiste (merci de penser à votre monnaie !)
Restauration et boissons sur place.
A très vite !
Ouverture de La Minoterie en continu de 11h à 21h. .
Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr
English : Concert karaoké live Seb Akoustik
