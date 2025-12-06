Concert Karaoke Social Club Landéda
Concert Karaoke Social Club Landéda samedi 6 décembre 2025.
Concert Karaoke Social Club
Complexe Kervigorn Landéda Finistère
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Un Karaoké avec un vrai groupe de musiciens au profit du Téléthon . Au programme des tubes français et internationaux. Venez nombreux, tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon Bar et petite restauration sur place.
Inscriptions karaoké à partir de 19h30. .
Complexe Kervigorn Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 78 50 58 15
