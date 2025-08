Concert Kay Boom Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours

vendredi 8 août 2025.

Concert Kay Boom

Ô Chemin de Ronde 46 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Plongez dans une ambiance conviviale et festive au cœur du charmant village de Rilhac-Lastours. L’épicerie-bar associatif Ô Chemin de Ronde vous invite à une soirée musicale exceptionnelle animée par le groupe Kay Boom, qui revisite les plus grands classiques de la variété Pop Rock.

L’événement se déroule dans un cadre chaleureux, idéal pour partager un moment de détente entre amis ou en famille. La participation est libre et consciente, permettant à chacun de soutenir l’événement selon ses possibilités.

Profitez également d’une formule repas comprenant une délicieuse bruschetta suivie d’une glace, proposée au prix de 15 € (réservation conseillée). .

Ô Chemin de Ronde 46 route des Chevaliers Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 17 26 71 ocheminderonde87@gmail.com

