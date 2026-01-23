Concert KAYA Tribute to Bob MArley Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Concert KAYA Tribute to Bob MArley

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Concert hommage à Bob Marley. Laissez vous emporter par la voix de David Corleone, chanteur incontournable de la scène Reggae/Ragga belge et collaborateur d’Omar Perry ; laissez vous emmener par le groove du célèbre duo béninois Euloge Hountondji et Jean-Richard Codjia; laissez vous envoûter par la rondeur de la basse et le charme des choristes… De Stir It Up à No Woman No Cry en passant par I Shot The Sheriff et autres tubes planétaires c’est un véritable voyage dans l’univers du Reggae-Roots auquel vous êtes invités dans la magnifique Halle 901. Kaya, c’est une énergie à couper le souffle, une atmosphère d’époque chaleureuse et conviviale, un spectacle festif et familial, unique en son genre.

Concert debout/ouverture des portes 20h. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 68 82 34 98 contact@musikensaire.fr

