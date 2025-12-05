Concert Keblack La Cartonnerie Reims
Concert Keblack La Cartonnerie Reims vendredi 5 décembre 2025.
Concert Keblack
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Tout public
Le phénomène afrotouch
Avec plus de 950 millions de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Bazardée, Laisse-moi ou Boucan, KeBlack s’impose comme une référence de l’afropop et du rap hexagonal. Originaire de Nogent-sur-Marne, ce chanteur et rappeur franco-congolais allie constat social et rap sentimental, et s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Porté par des morceaux devenus viraux sur TikTok (Laisse-moi, Aucune attache), il enchaîne les succès et marque aujourd’hui son grand retour avec Focus , son quatrième album. Cet opus marque un nouveau tournant dans sa carrière. Entouré d’invités de prestige (SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres), KeBlack y affirme plus que jamais son identité musicale, entre afrotouch et rythmes urbains. Avec Boulot en featuring avec SDM et bien d’autres titres percutants, il promet un show à la hauteur de son énergie. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
English : Concert Keblack
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Keblack Reims a été mis à jour le 2025-04-22 par ADT de la Marne