Concert KEEP CONTROL Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert KEEP CONTROL

Samedi 21 février 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

KEEP CONTROL est un groupe de rock aux riffs et rythmes endiablés et aux textes profonds, uniquement en français. Vous voyagerez dans la mélancolie et la réalité brute du Monde actuel.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

KEEP CONTROL is a rock band with furious riffs and rhythms, and deep lyrics in French only. You’ll travel through the melancholy and raw reality of today’s world.

