Concert Kellek (chansonnier breton) La Loco Quimperlé
Concert Kellek (chansonnier breton) La Loco Quimperlé samedi 7 février 2026.
Concert Kellek (chansonnier breton)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 23:00:00
fin : 2026-02-07 04:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Croiser KELLEK (ex chanteur de bob et flanagan), chansonnier Breton, au détour d’un comptoir, ou d’une ribine, est un plaisir rare, tant Kellec est à la chanson française ce que le beurre salé est au beurre doux !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Kellek (chansonnier breton) Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS