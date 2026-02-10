Concert Kelly got a Gun Taverne du musée de la bière Stenay

Concert Kelly got a Gun

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Un concert festif vous est proposé pour célébrer et souffler les bougies des 40 ans du Musée de la bière ! Retrouvez Kelly Got a Gun dès 19h pour cette soirée conviviale.Tout public

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

A festive concert to celebrate the Museum of Beer’s 40th anniversary! Join Kelly Got a Gun from 7pm for this convivial evening.

