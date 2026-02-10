Concert Kelly got a Gun Taverne du musée de la bière Stenay
Concert Kelly got a Gun Taverne du musée de la bière Stenay samedi 25 avril 2026.
Concert Kelly got a Gun
Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un concert festif vous est proposé pour célébrer et souffler les bougies des 40 ans du Musée de la bière ! Retrouvez Kelly Got a Gun dès 19h pour cette soirée conviviale.Tout public
0 .
Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive concert to celebrate the Museum of Beer’s 40th anniversary! Join Kelly Got a Gun from 7pm for this convivial evening.
L’événement Concert Kelly got a Gun Stenay a été mis à jour le 2026-02-10 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE