CONCERT KEMANCHE SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT KEMANCHE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 19:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Concert seul en scène !

Des compositions originales jouées sur des instruments traditionnels iraniens.

Xavier Uters a rapporté d’Iran plusieurs instruments de musique traditionnelle — ou en a fabriqué des répliques — pour interpréter ses propres créations. Un son singulier, empreint d’Orient, au service de musiques résolument actuelles. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

One-man show!

L’événement CONCERT KEMANCHE Soueich a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE