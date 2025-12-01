CONCERT KEMANCHE SOUEICHKFÉ Soueich
Concert seul en scène !
Des compositions originales jouées sur des instruments traditionnels iraniens.
Xavier Uters a rapporté d’Iran plusieurs instruments de musique traditionnelle — ou en a fabriqué des répliques — pour interpréter ses propres créations. Un son singulier, empreint d’Orient, au service de musiques résolument actuelles. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
One-man show!
