Concert Kendji Girac

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans

toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Get ready for an unforgettable experience! To celebrate a decade of success, Kendji Girac, the artist who has sold over 6 million albums and won over 2 million fans, is embarking on an exceptional tour of France!

all over France! Kendji awaits you on stage to share memorable memories and create magical new moments together on an unprecedented musical journey!

German :

Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis vor! Um ein Jahrzehnt des Erfolgs zu feiern, geht Kendji Girac, der Künstler mit mehr als 6 Millionen verkauften Alben und mehr als 2 Millionen begeisterten Zuschauern, auf eine außergewöhnliche Tournee durch ganz Frankreich

in ganz Frankreich! Kendji erwartet Sie auf der Bühne, um gemeinsam mit Ihnen unvergessliche Erinnerungen zu teilen und neue magische Momente auf einer ganz neuen musikalischen Reise zu schaffen!

Italiano :

Preparatevi a un’esperienza indimenticabile! Per celebrare un decennio di successi, Kendji Girac, l’artista che ha venduto oltre 6 milioni di album e conquistato più di 2 milioni di fan, si imbarca in un tour eccezionale in

in tutta la Francia! Kendji vi aspetta sul palco per condividere ricordi indimenticabili e creare insieme nuovi momenti magici in un viaggio musicale senza precedenti!

Espanol :

¡Prepárese para una experiencia inolvidable! Para celebrar una década de éxitos, Kendji Girac, el artista que ha vendido más de 6 millones de álbumes y conquistado a más de 2 millones de fans, se embarca en una gira excepcional por

¡por toda Francia! Kendji le espera en el escenario para compartir recuerdos inolvidables y crear juntos nuevos momentos mágicos en un viaje musical sin precedentes

