Concert Képa Café Brochier Saint-Julien-en-Vercors
Concert Képa Café Brochier Saint-Julien-en-Vercors samedi 30 août 2025.
Concert Képa
Café Brochier 4 Place de la Fontaine Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:30:00
fin : 2025-08-30 00:00:00
Date(s) :
2025-08-30
Kēpa, ancien skateur de haut niveau, nous propulse sur les bords du Mississippi. Il joue sur des guitares acoustiques, en acier, amplifiées, un modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis.
.
Café Brochier 4 Place de la Fontaine Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 84 contact@cafebrochier.com
English :
K?pa, a former top-level skateboarder, takes us to the banks of the Mississippi. He plays amplified acoustic steel guitars, a model made in the 1930s in the USA.
German :
K?pa, ein ehemaliger Top-Skateboarder, katapultiert uns an die Ufer des Mississippi. Er spielt auf akustischen, verstärkten Stahlgitarren, einem Modell, das in den 1930er Jahren in den USA hergestellt wurde.
Italiano :
K?pa, ex skateboarder di alto livello, ci porta sulle rive del Mississippi. Suona una steel guitar acustica amplificata, un modello prodotto negli Stati Uniti negli anni Trenta.
Espanol :
K?pa, antiguo skater de alto nivel, nos lleva a orillas del Mississippi. Toca guitarras acústicas de acero amplificadas, un modelo fabricado en los años 30 en Estados Unidos.
L’événement Concert Képa Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme