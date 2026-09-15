Concert – Keren Ann Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert – Keren Ann

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05 22:00:00

Date(s) :

2027-03-05

Paris Amour

Auteure-compositrice-interprète d’exception, Keren Ann s’est imposée comme une figure incontournable de la scène musicale française. Nominée trois fois aux Victoires de la Musique comme artiste féminine de l’année, elle est aussi à l’origine de la composition de grands tubes de la chanson française, comme la chanson Jardin d’Hiver, co-écrite avec Benjamin Biolay et reprise par Henri Salvador.

Dans son dixième album studio, Paris Amour, fidèle à sa signature, l’artiste déploie son songwriting riche, intimiste et précis. Sa production solaire et élégante témoigne une fois de plus d’un attachement profond à l’esthétique du son. Réminiscences sixties et surtout seventies d’une pop luxuriante mêlée aux sons électros ou acoustiques, la production de ce nouvel opus montre une recherche esthétique poussée, originale en diable, où rien n’est trop fort pour que la musique sonne.

Paris Amour cultive ce grand soleil qui fait depuis toujours la force tranquille de Keren Ann.

Placement libre (debout)

Durée : 1 h 30, sans entracte

Le vendredi 05 mars 2027 à 20h30

Auditorium Stephan Bouttet – Dinard

Placement libre (debout)

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Concert – Keren Ann Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme