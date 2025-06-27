Concert: Keren Ann Valence
Concert: Keren Ann
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-20 20:00:00
L’automne 2025 marquera le retour de Keren Ann avec Paris Amour, son dixième album studio et son retour à la scène.
Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
Autumn 2025 marks Keren Ann?s return to the stage with Paris Amour, her tenth studio album.
