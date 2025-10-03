[Concert] Kery James R(résistance)A(amour)P(poésie) Dieppe Scène Nationale Dieppe

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Un artiste. Une scène. Une émotion brute.

Kery James revient à Dieppe pour un concert acoustique unique intense, vibrant, inoubliable.

Entre résistance, amour et poésie, il nous emmène au cœur de ses mots, là où chaque texte frappe et bouleverse. .

