[Concert] Kery James R(résistance)A(amour)P(poésie) Dieppe Scène Nationale Dieppe vendredi 3 octobre 2025.
Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
2025-10-03
Un artiste. Une scène. Une émotion brute.
Kery James revient à Dieppe pour un concert acoustique unique intense, vibrant, inoubliable.
Entre résistance, amour et poésie, il nous emmène au cœur de ses mots, là où chaque texte frappe et bouleverse.
Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
