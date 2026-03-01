Concert Kevin Norwood 4tet The Call of Life IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) Salon-de-Provence

Concert Kevin Norwood 4tet The Call of Life

Mardi 24 mars 2026 de 20h à 22h30. IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

À travers des compositions originales, The Call of Life explore des thèmes universels la quête de sens, l’appel de la lumière, la beauté fragile de l’existence.

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Lionel Dandine



Robin Michel Batterie

Césaire Lucas Basse

Jean-Léo Dervieux Piano

Evan Doucet Guitare

Freddy Rigal Guitare

Melissa Gros Chant

Julia Cruciani Chant



Restauration possible dès 19h



21h00 Kevin Norwood The call of life



La voix singulière de Kevin Norwood, à la croisée du jazz et d’une expressivité profondément intime, porte des textes puissants et introspectifs.



Chaque morceau devient une méditation, où les émotions se déploient dans une alchimie subtile entre voix et instruments.



Le quartet, fidèle à son identité, joue sur les nuances et les contrastes des mélodies aériennes côtoient des instants d’intense improvisation, où la musique devient un langage libre, vibrant d’humanité. Entre souffle et silence, entre élévation et ancrage, The Call of Life est un voyage intérieur, une célébration de la vie et de sa lumière.



Kevin NORWOOD Chant

Rémi PLOTON Piano, claviers

Sam FAVREAU Contrebasse

Cédrick Bec Batterie .

IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Through original compositions, The Call of Life explores universal themes: the quest for meaning, the call of light, the fragile beauty of existence.

