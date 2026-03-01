Concert Kevin Norwood 4tet The Call of Life IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) Salon-de-Provence
Concert Kevin Norwood 4tet The Call of Life
Mardi 24 mars 2026 de 20h à 22h30. IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-24 20:00:00
fin : 2026-03-24 22:30:00
2026-03-24
À travers des compositions originales, The Call of Life explore des thèmes universels la quête de sens, l’appel de la lumière, la beauté fragile de l’existence.
20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Lionel Dandine
Robin Michel Batterie
Césaire Lucas Basse
Jean-Léo Dervieux Piano
Evan Doucet Guitare
Freddy Rigal Guitare
Melissa Gros Chant
Julia Cruciani Chant
Restauration possible dès 19h
21h00 Kevin Norwood The call of life
La voix singulière de Kevin Norwood, à la croisée du jazz et d’une expressivité profondément intime, porte des textes puissants et introspectifs.
Chaque morceau devient une méditation, où les émotions se déploient dans une alchimie subtile entre voix et instruments.
Le quartet, fidèle à son identité, joue sur les nuances et les contrastes des mélodies aériennes côtoient des instants d’intense improvisation, où la musique devient un langage libre, vibrant d’humanité. Entre souffle et silence, entre élévation et ancrage, The Call of Life est un voyage intérieur, une célébration de la vie et de sa lumière.
Kevin NORWOOD Chant
Rémi PLOTON Piano, claviers
Sam FAVREAU Contrebasse
Cédrick Bec Batterie .
IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Through original compositions, The Call of Life explores universal themes: the quest for meaning, the call of light, the fragile beauty of existence.
