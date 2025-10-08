Concert Kevin Seddiki et Matheus Donato Journées de la guitare #14 Salle La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Concert Kevin Seddiki et Matheus Donato Journées de la guitare #14

Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Guitare et Cavaquinho 6 cordes.

Instrument rare au concert, guitare classique et cavaquinho à six cordes se partagent l’espace musical lors des Journées de la guitare. Ils dialoguent en duo en alternant basses profondes et mélodies cristallines, dans une palette de timbres d’une richesse exceptionnelle.

Leur répertoire voyage de Bach à Piazzolla, en passant par les maitres du choro brésilien. Partitions écrites et improvisations se mêlent dans une liberté totale d’interprétation ; chaque pièce devient un terrain de jeu où les deux instruments dialoguent, s’entrelacent et se répondent, créant des textures tantôt orchestrales, tantôt intimistes.

Dans ce duo en parfaite symbiose, la richesse des modes de jeu transcende les frontières stylistiques et culturelles. .

Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 53

