Concert Kewenka MPT du Petit Charran Valence
Concert Kewenka MPT du Petit Charran Valence samedi 22 novembre 2025.
Concert Kewenka
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Soirée concert où la chanson française et le slam seront à l’honneur avec le groupe Kéwènka qui vous fera partager son univers poétique et musical.
.
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
English :
A concert evening featuring French chanson and slam, with the group Kéwènka sharing their poetic and musical universe.
German :
Konzertabend, an dem das französische Chanson und der Slam im Mittelpunkt stehen, mit der Gruppe Kéwènka, die Sie an ihrem poetischen und musikalischen Universum teilhaben lässt.
Italiano :
Una serata di chanson e slam francese con il gruppo Kéwènka, che condividerà il proprio universo poetico e musicale.
Espanol :
Una velada de chanson y slam francés con el grupo Kéwènka, que compartirá su universo poético y musical.
L’événement Concert Kewenka Valence a été mis à jour le 2025-11-03 par Valence Romans Tourisme