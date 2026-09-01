Informations pratiques

Châteaurenard

Concert « Keyla » chez Jimmy n Drinks

Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 22h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concert de « Keyla » chez Jimmy n Drinks

Venez assister au concert de « Keyla » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Pour cette rentrée 2026, Jimmy n Drinks met à l’honneur les solos.

Quatrième date avec Keyla pour un concert de variété internationale. .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr

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English :

« Keyla » Concert at Jimmy n Drinks

L’événement Concert « Keyla » chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence