Concert « Keyla » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
samedi 26 septembre 2026 · Jimmy n Drinks · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Concert « Keyla » chez Jimmy n Drinks
Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 22h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concert de « Keyla » chez Jimmy n Drinks
Venez assister au concert de « Keyla » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Pour cette rentrée 2026, Jimmy n Drinks met à l’honneur les solos.
Quatrième date avec Keyla pour un concert de variété internationale. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
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English :
« Keyla » Concert at Jimmy n Drinks
L’événement Concert « Keyla » chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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