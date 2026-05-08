Concert Keziah Jones Le Tube Seignosse
Concert Keziah Jones Le Tube Seignosse jeudi 1 avril 2027.
Seignosse
Concert Keziah Jones
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 19:30:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop. Attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade. Inventeur d’un style majeur et imparable le blufunk mais toujours prêt à se réinventer, Keziah Jones vous donne rendez-vous au Tube pour un concert exceptionnel.
Mercredi 1er avril 2027
Concert KEZIAH JONES
A 19h30, au Tube à Seignosse Océan.
Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop. Attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade. Inventeur d’un style majeur et imparable le blufunk mais toujours prêt à se réinventer, Keziah Jones vous donne rendez-vous au Tube pour un concert exceptionnel.
Tarif 39€
Assis/Debout Placement libre
Infos et réservations le-tube-bourdaines.com .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Keziah Jones
A committed musician who has never been afraid to embrace pop. Attached to his Nigerian roots, but never afraid to be nomadic. Inventor of a major and unstoppable style, blufunk , but always ready to reinvent himself, Keziah Jones invites you to an exceptional concert at Le Tube.
L’événement Concert Keziah Jones Seignosse a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- Exposition Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse 15 mai 2026
- // ANNULATION / Compétition de crossfit Landifornian Battle Pôle Maurice Ravailhe (mur à gauche) Seignosse 16 mai 2026
- Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse 16 mai 2026
- Session culturelle #9 High Five ! (Don’t drop the birthday cake) Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse 22 mai 2026
- Vide grenier Seignosse 24 mai 2026