Concert Keziah Jones Le Tube Seignosse

Seignosse

Concert Keziah Jones

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 19:30:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop. Attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade. Inventeur d’un style majeur et imparable le blufunk mais toujours prêt à se réinventer, Keziah Jones vous donne rendez-vous au Tube pour un concert exceptionnel.

Mercredi 1er avril 2027

Concert KEZIAH JONES

A 19h30, au Tube à Seignosse Océan.

Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop. Attaché à ses racines nigérianes sans pour autant s’interdire d’être nomade. Inventeur d’un style majeur et imparable le blufunk mais toujours prêt à se réinventer, Keziah Jones vous donne rendez-vous au Tube pour un concert exceptionnel.

Tarif 39€

Assis/Debout Placement libre

Infos et réservations le-tube-bourdaines.com .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Keziah Jones

A committed musician who has never been afraid to embrace pop. Attached to his Nigerian roots, but never afraid to be nomadic. Inventor of a major and unstoppable style, blufunk , but always ready to reinvent himself, Keziah Jones invites you to an exceptional concert at Le Tube.

L’événement Concert Keziah Jones Seignosse a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Seignosse